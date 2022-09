Elezioni 2022: anche a Rimini vittoria del centro destra. Morrone vince su Gnassi

Al Senato ci sono due collegi: Rimini-Forlì-Cesena e Ferrara-Ravenna. Entrambi sono andati al centro-destra ed in particolare a Fratelli d'Italia, il primo a Marta Farolfi, vicesindaco di Brisighella, il secondo al senatore uscente ferrarese Alberto Balboni (Fdi). Alla Camera i collegi uninominali sono tre, uno per provincia. E anche qui vince il centro-destra in tutti quanti: Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, deputato uscente del Carroccio, vince nella sfida da titani a Rimini, e con ampio margine, su Andrea Gnassi, ex sindaco di Rimini (circa 14mila voto in più, 8 punti percentuali di differenza). Gloria Saccani, Forza Italia vince con ampio margine su Massimo Bulbi. Sul filo di lana, infine, la vittoria di Alice Buonguerrieri, sempre di Fratelli d'Italia, nel collegio di Ravenna rispetto alla favorita dai sondaggi Ouidad Bakkali. Buonguerrieri vince per appena 49 voti di scarto.



È terminato poco prima delle 7 lo scrutinio di tutte le 143 sezioni di Rimini per la Camera. Si conferma anche qua il dato emerso a livello nazionale: La coalizione di centrodestra vince con il 41,99%, il centrosinistra ottiene il 36%. Il Partito Democratico con il 28,86% delle preferenze risulta il primo partito, di poco davanti a Fratelli d'Italia che si ferma al 27,57%. La Lega arranca al 7,15%, Forza Italia 6,02%, Noi Moderati 1,24%. Il Movimento 5 Stelle a Rimini città ottiene 8,53%, Azione-Italia Viva 5,91%.



Stesso trend per quel che riguarda il Senato. Vittoria netta del centrodestra, Fratelli d'Italia è il primo partito anche a Rimini, il Partito Democratico regge ma non basta. Fratelli d'Italia 27,52%, Lega 7,21%, Forza Italia 6,29%, Noi Moderati 1,19% (TOTALE CDX 42,2%); Partito Democratico 26,47%, Alleanza Verdi Sinistra 4,33%, +Europa 2,97%, Impegno Civico 0,3% (TOTALE CENTROSINISTRA 34,06%); Movimento 5 Stelle 9,21%; Azione-Italia Viva 6,97%; Italexit 2,25%; Vita 1,92%.

Nei collegi uninominali del Riminese. Alla Camera Jacopo Morrone (Lega) in netto vantaggio su Andrea Gnassi (Pd): Jacopo Morrone (centrodestra) al 42,76% è a 72.278 voti rispetto ai 59.255 raccolti dall'ex sindaco di Rimini Andrea Gnassi con il centrosinistra che è al 35,05%. Mariano Gennari con il Movimento 5 Stelle è a 15.105 voti per l'8,94%.