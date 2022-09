ELEZIONI POLITICHE 2022 Elezioni 2022. Vince il centrodestra, Pd sotto il 20, flop della Lega. Meloni: "È il tempo della responsabilità" Crolla la Lega all'8,5%, FI all'8%. Il Pd non sfonda il tetto del 20% e si ferma al 19,4%. M5S resta il terzo partito con il 16,5%

Giorgia Meloni stravince e fa volare Fdi con gli alleati interni indeboliti e la Lega di Salvini vicina al crollo. Tiene Forza Italia, almeno rispetto agli ultimi sondaggi. FdI è infatti nettamente il primo partito italiano con il 26,6 per cento di consensi, seguito dal Pd che con il 18,97% non sfonda il tetto minimo cercato del 20%. Exploit del Movimento Cinque stelle che rimane il terzo partito italiano con il 15,51 per cento. Crolla invece la Lega all'8,88 per cento tallonata da Forza Italia data all'8,28%.

Il centrodestra alla Camera arriva al 43,8% mentre al Senato il 44%. Affluenza alle 23 al 63,91%, mai così bassa. Oltre nove punti in percentuale in meno del 2018.

Il primo commento della leader di FdI. "Dagli italiani arriva un'indicazione chiara per un governo di centrodestra a guida Fratelli d'Italia", ha detto Giorgia Meloni. "Questo è il tempo della responsabilità, il tempo in cui se si vuole far parte della storia si deve capire quale responsabilità abbiamo verso decine di milioni di persone perchè l'Italia ha scelto noi e non la tradiremo come non l'abbiamo mai tradita". Meloni ha aggiunto che "se saremo chiamati a governare la nazione lo faremo per tutti.

Luigi Di Maio è stato sconfitto dall'ex ministro Sergio Costa (M5S) nel collegio uninominale della Camera di Napoli Fuorigrotta e quindi è fuori dal prossimo Parlamento. Tra le sfide in programma, Daniela Santanché ha sconfitto Carlo Cottarelli, Pierferdinando Casini ha avuto la meglio su Vittorio Sgarbi, Emma Bonino ha vinto il "derby" contro Carlo Calenda ma è stata superata dalla candidata di centrodestra Lavinia Mennuni. Risultano eletti anche Ilaria Cucchi, Claudio Lotito e Silvio Berlusconi nel collegio uninonominale del Senato di Monza.



