VERSO IL 12 GIUGNO Elezioni amministrative a Coriano: Gianluca Ugolini, candidato sindaco per la lista Progetto Comune

Si presenta ai concittadini come candidato sindaco, Gianluca Ugolini a conferma dell'impegno attivo già assunto come vicesindaco e assessore sotto l'amministrazione decennale di Mimma Spinelli, capolista e protagonista anche di questa nuova esperienza. “Squadra che vince non si cambia. Semmai si rafforza”: con Progetto Comune si ripropongono compatti gli 11 membri dell'attuale Giunta con l'innesto di altri 5 collaboratori come valore aggiunto. La certezza di un progetto che vale – è stato rimarcato – e che ha restituito a Coriano la propria identità, mantenendo il territorio libero da condizionamenti esterni.

Nel video l'intervista a Gianluca Ugolini, candidato sindaco Comune di Coriano

