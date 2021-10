Elezioni amministrative: a Milano, Napoli e Bologna vincono i candidati Pd al primo turno

Il centrosinistra vince nelle città al voto. A Milano, Napoli e Bologna vincono al primo turno Sala (57,4%), Manfredi (63%) e Lepore (60,1%). Vanno al ballottaggio Roma, che congeda la sindaca Raggi, tra Michetti (30,6%) e Gualtieri (26,9%); Torino per il dopo-Appendino tra Lo Russo (44,2%) e Damilano (38,3%); Trieste tra Dipiazza (45,4%) e Russo (32%). Al Pd anche i due seggi delle suppletive per la Camera: Letta vince a Siena, Casu a Roma.

Al centrodestra la Regione Calabria, con Occhiuto al 54,7% che batte la candidata del centrosinistra Amalia Cecilia Bruni (25,5%) e il sindaco di Napoli De Magistris (17,8%).









Il Pd è primo partito in molte città. Premia l'alleanza con il M5s che, da solo, crolla a cominciare dalle città che ha governato (al 10% a Roma e sotto il 9% a Torino). Nel centrodestra, Fratelli d'Italia supera la Lega, che a Milano si ferma all'11%. "Una grande vittoria del Pd e del centrosinistra che rafforza l'Italia e il governo: siamo tornati in sintonia con il Paese", dice il Segretario del Pd Enrico Letta. Matteo Salvini fa autocritica: "Il centrodestra sia più compatto e meno litigioso". Per Meloni: "L'astensionismo segna la crisi della democrazia, non della politica. A Roma partita aperta". "Nel M5s è il tempo della semina, il nuovo corso non ha potuto dispiegare appieno le sue potenzialità", afferma Conte.

Con il dato dei votanti alle Comunali del 54,69% questo primo turno delle amministrative fa segnare un record per la bassa partecipazione al voto: un elettore su 2 non ha votato. In particolare a Napoli, Torino e Milano è stata l'affluenza più bassa di sempre: rispettivamente 47,19%, 48,06% e 47,6%. A Roma è stata del 48,83%: 5 anni fa era andato al voto il 57,03%.