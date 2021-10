Elezioni amministrative: Rimini e altri 5 comuni al voto

Rimini, Cattolica, Montescudo-Montecolombo, Novafeltria, Pennabilli e Sassofeltrio eleggono il nuovo sindaco. Oggi alle 7 si sono aperti i seggi per la prima giornata di chiamata al voto, con le urne che chiuderanno alle 23 per poi riaprire lunedì dalle 7 alle 15. Per essere ammessi al voto gli elettori dovranno esibire la tessera elettorale insieme alla carta di identità. Non è richiesto il Green Pass per l'accesso agli edifici in cui si vota.

A Rimini si sfidano 6 candidati sindaco, per un totale di 21 liste e 596 candidati consiglieri ai 32 posti del consiglio comunale. Si contendono la carica di primo cittadino Jamil Sadegholvaad (con una coalizione formata da Pd, Rimini Coraggiosa, Europa Verde, Lista Jamil, Rimini Futura), Enzo Ceccarelli (con una coalizione formata da Lega, Fratelli d'Italia, Casa dei Moderati, Popolo delle Famiglia, Rinascimento, Noi Amiamo Rimini, Frisoni con Ceccarelli), Gloria Lisi (con una coalizione formata da M5S, Lista Rimini per Gloria Lisi, Lista Rimini per le Imprese, Un futuro verde per Rimini, Rimini Ben-essere, A political party), Mario Erbetta (Erbetta sindaco), Sergio Valentini (Rimini in Comune) e Matteo Angelini (Movimento 3V).

L'affluenza alle 12.00. A Rimini ha votato il 13,65%, mentre cinque anni fa si recò ai seggi alla stessa ora il 17,11%. A Cattolica ha votato il 12,12% degli aventi diritti al voto. Nella precedente chiamate alle urne fu del 17.49%. A Montescudo-Montecolombo ha votato l'11,56% (16.34% la percentuale precedente). A Pennabilli ha votato il 13,98% (23,01 nella precedente chiamata alle urne), mentre a Sassofeltrio il 20,03% (25,36%).