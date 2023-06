RICCIONE Elezioni annullate a Riccione, nominato il Commissario prefettizio per la provvisoria gestione Si tratta di Rita Stentella

Alla luce della pronuncia del Tar dell'Emilia-Romagna che ha annullato le elezioni amministrative tenute a Riccione nel giugno del 2022 e al cui esito era stata nominata sindaca Daniela Angelini, il Prefetto di Rimini Rosa Maria Padovano, ha nominato "con decreto il Prefetto in quiescenza Rita Stentella Commissario prefettizio per la provvisoria gestione del Comune di Riccione, con i poteri di sindaco, della giunta e del consiglio comunale".

I ‘complimenti’ al prefetto di Rimini Rosa Maria Padovano per ‘l’efficienza e il tempismo’ con cui ha nominato il commissario prefettizio per gestire il Comune di Riccione ‘in attesa di nuove elezioni’ arrivano dal parlamentare Jacopo Morrone, che rivolge gli ‘auguri di buon lavoro al neo-commissario, prefetto in quiescenza Rita Stentella.

