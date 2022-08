POLITICA ITALIANA Elezioni, Calenda: "Oggi decidiamo con Iv per terzo polo, sono ottimista"

Sarà oggi il giorno della verità per la nascita del terzo polo. Dopo l'ottimismo di ieri, oggi è il giorno della prudenza. Carlo Calenda in mattinata considera l'intesa "sulle cose di fondo" ormai raggiunta. Ma in serata ostenta cautela: "Ormai - ironizza - sono molto prudente, m'è saltato un matrimonio poco tempo fa...A parte le battute spero nell'accordo". Anche Matteo Renzi prende tempo e, gelando ogni entusiasmo, usa la classica formula "se son rose fioriranno". Il segretario di Italia Viva frena dicendosi "ottimista ma anche prudente". E punzecchia implicitamente il suo potenziale futuro partner, osservando che la sua cautela è doverosa "visto il teatrino degli ultimi giorni", da cui, aggiunge: "mi sono tenuto alla larga".

Nessun dettaglio sui nodi aperti, se al centro della trattativa di questi giorni ci siano i collegi, il simbolo o la leadership. Renzi usa toni acidi contro Enrico Letta, accusandolo di aver sbagliato tutto, di aver fatto "una frittata" nella scelta delle alleanze, di inseguire Di Maio, di aiutare la destra proponendo l'aumento delle tasse.

