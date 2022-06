VOTAZIONI Elezioni comunali e referendum, in Emilia Romagna si vota domenica 12 giugno

Domenica 12 giugno in Emilia-Romagna sono chiamati alle urne, oltre che per i cinque referendum, anche gli elettori di 21 comuni emiliano romagnoli, per l'elezione diretta dei sindaci e per il rinnovo dei Consigli comunali. Al voto quasi 360mila elettori di tutte le province della regione. Per entrambe le votazioni, i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 di domenica. Sarà un referendum abrogativo, in cui si chiede l'abrogazione totale o parziale di leggi già in vigore: votando "sì" si è d'accordo nel volerle abrogare, votando "no" si preferisce che rimangano tali. Per rendere il voto valido è necessario che ai seggi si presenti almeno il 50% + 1 degli elettori.

Per quanto riguarda le elezioni comunale, voteranno 4 comuni sopra i 15mila abitanti, col sistema maggioritario a doppio turno; sono i comuni di Parma, Piacenza, Riccione e Buldrio (Bologna). Questi potrebbero tornare ai seggi domenica 26 giugno per un eventuale turno supplementare di ballottaggio in caso di numero di voti uguali tra le parti o non raggiungimento del 50%.

