ITALIA Elezioni comunali: in corso lo spoglio, avanti il centrodestra. Flop referendum

Dopo il flop dei cinque referendum sulla giustizia che non hanno raggiunto il quorum del 50%+1 fermandosi a poco più del 20%, l'attenzione si concentra sulle comunali. Hanno votato 9 milioni di italiani per 978 Comuni e 22 capoluoghi di provincia. L'affluenza è stata del 54,7%. Lo spoglio è iniziato alle 14 ed è ancora in corso. Le proiezioni confermano in larga parte quanto anticipato dagli exit poll: il centrodestra vince al primo turno a Palermo con Roberto Lagalla, a Genova con Marco Bucci e probabilmente a L'Aquila con Pierluigi Biondi. Sorpresa a Verona, dove Damiano Tommasi, ex calciatore della Roma candidato con il centrosinistra, è in vantaggio sul centrodestra. Andrà al ballottaggio con il sindaco uscente di Fratelli d'Italia, Federico Sboarina. Tutto si giocherà sull'elettorato dell'ex sindaco Flavio Tosi, in corsa per il centrodestra, che potrebbe confluire in parte su Tommasi. Anche a Parma in vantaggio il centrosinistra. In queste due ultime città, Fratelli d'Italia come voto di lista supera la Lega, che subisce il colpo anche del fallimento referendario.

Da qui la sferzata del segretario del Carroccio Salvini agli avversari politici: "La sinistra ha fatto di tutto perché il quorum non fosse nemmeno avvicinabile". Mentre sono stati quattro su 27 i Comuni della Provincia di Rimini chiamati al voto: l'unico sopra ai 15mila abitanti – con la possibilità quindi di un ballottaggio – era Riccione, dove lo scrutinio procede a rilento. Elezioni a turno unico per gli altri Comuni. A Sant'Agata Feltria vince Goffredo Polidori, unico candidato, mentre a Morciano di Romagna domina Giorgio Ciotti, riconfermato per il secondo mandato. Il nuovo sindaco di Coriano è invece Gianluca Ugolini. Durante le votazioni di ieri caos a Palermo, dove non si sono presentati circa 40 presidenti di seggio, che sono stati denunciati dal Comune. In merito la Procura valuta i reati di interruzione di pubblico servizio e rifiuto di atti d'ufficio.

