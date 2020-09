POLITICA Elezioni comunali, lo scrutinio

Elezioni comunali, lo scrutinio.

Dalle 9 è in corso lo spoglio delle elezioni comunali. In tutto si è votato in 958 Comuni, tra cui 15 capoluoghi di provincia.

In base alle proiezioni del Consorzio Opinio Italia per la Rai, a Venezia il sindaco uscente Luigi Brugnaro, del centrodestra, è al 55,3%. A Mantova, Mattia Palazzi, del centro sinistra, è al 70,8%. A Matera, Rocco Sassone (centrodestra) al 30,9% mentre Domenico Bennardi del M5s al 27%. A Bolzano Roberto Zanin del centrodestra è al 33,8 e Renzo Caramaschi (centrosinistra) è al 33,6%. Testa a testa a Reggio Calabria tra il primo cittadino uscente Giuseppe Falcomatà - di centrosinistra - (al 36,3 %) e il candidato del centrodestra Nico Minicuci (34%).

I più letti della settimana: