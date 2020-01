POLITICA ITALIA Elezioni Emilia-Romagna, il giorno del silenzio

Giornata di silenzio elettorale oggi per le elezioni regionali. Domani si vota in Calabria e in Emilia-Romagna dove l'esito è atteso anche per i suoi possibili effetti a livello nazionale. Il Premier italiano Conte ha tuttavia dichiarato che "non è un voto sul governo e non riguarda la sua sopravvivenza”. Urne aperte domani dalle 7 alle 23. In Emilia-Romagna sette i candidati alla Presidenza della Regione. 3.515.539, gli aventi diritto al voto, di cui 7.321 residenti a San Marino. Gli elettori oltre al voto di lista per il Presidente possono esprimere fino a due preferenze a candidati consiglieri, ma devono essere di sesso diverso. C'è inoltre la possibilità del voto disgiunto ovvero a candidati di una lista diversa da quella scelta per il presidente.



