EUROPEE E AMMINISTRATIVE Elezioni europee: alle 19 affluenza al 40,8% Per le comunali nella Provincia di Rimini si registra un'affluenza al 52,20%

Per le elezioni europee alle 19 ha votato il 40,8% degli aventi diritto. È quanto emerge dai dati del Viminale pubblicati sul portale 'Eligendo' quando mancano poco più di un centinaio di sezioni delle 61.650 complessive. I seggi elettorali per le europee, circa 3.700 comuni si chiuderanno alle ore 23. L'affluenza registrata ieri alle 23 era pari al 14,64%. Sono oltre 51 milioni gli italiani chiamati alle urne.

Per quel che riguarda le elezioni comunali, la provincia di Rimini è fanalino di coda per le affluenze registrate alle 19: si è recato alle urne il 52,20% degli aventi diritto. Più virtuosa la Provincia di Ferrarra con oltre il 57%. 16 i comuni nei quali si rinnova la guida: Casteldelci in testa per le affluenze con il 62%, a San Giovanni in Marignano solo il 51%.

