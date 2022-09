Elezioni: Fratelli d'Italia guadagna 5,9 milioni di voti dal 2018 a oggi Intanto circolano i primi nomi per i Ministeri

Dopo il tour de force, è tempo di bilanci. E in certi casi di rese dei conti. Le cifre parlano chiaro: dal 2018 ad oggi Fratelli d'Italia ha guadagnato quasi 5,9 milioni di voti diventando il primo partito e guidando, quindi, questa nuova fase. In parallelo, gli alleati restano indietro: Lega e Forza Italia insieme perdono 5 milioni e mezzo di consensi. Il Pd scende di 800mila preferenze e i 5 Stelle di oltre 6 milioni.

Giorgia Meloni è al lavoro sulla squadra di Governo. E iniziano a circolare i primi possibili nomi per i dicasteri. Per l'Economia – nomina attesa sia dall'Europa che dai mercati – si è parlato di Fabio Panetta. Ma al momento sarebbe più interessato alla guida di Bankitalia. Altra partita è sugli Esteri: oltre all'ambasciatore Giulio Terzi Sant'Agata, spunta il nome di Antonio Tajani di Forza Italia. "Non mi sono candidato a nulla", commenta lo stesso Tajani. "Sarà il presidente Berlusconi - puntualizza - a fare proposte agli alleati e il futuro Presidente del Consiglio a indicarle al Capo dello Stato".

Un Ministero, ma non quello dell'Interno, potrebbe andare a Matteo Salvini la cui leadership nella Lega è in discussione. In queste ore il Consiglio Federale dopo il flop, con Roberto Maroni che ipotizza, senza mezzi termini, una nuova guida. Al centro degli equilibri anche le Presidenze di Camera e Senato. Da ambienti parlamentari, intanto, emerge che Meloni avrebbe già sentito Mario Draghi su questioni come il Pnrr e temi economici in vista della prossima manovra. Proprio nelle scorse ore la notizia dell'ok, da Bruxelles, alla seconda tranche del Pnrr per l'Italia. Roma riceverà 21 miliardi di euro, come annunciato dalla presidente della Commissione Ue, Von Der Leyen, secondo cui l'Italia ha “compiuto progressi sufficienti nell'attuazione del suo piano”. “La Commissione - garantisce - è al vostro fianco”.



Nel servizio, le dichiarazioni di Antonio Tajani (Forza Italia)

