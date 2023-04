Elezioni Friuli Venezia Giulia, Donzelli (FdI): "Vedremo se ci sarà l'effetto Schlein"

Dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

Mentre il governo lavora al “piano migranti” per contenere l'ondata di sbarchi delle ultime settimane, coinvolgendo i Paesi europei nella loro gestione, ma anche con più intelligence e rimpatri volontari assistiti, così li chiamano, si attendono i risultati delle elezioni in Friuli Venezia Giulia: si vota fino alle 15, anche se ieri alle 19 l'affluenza era al 29,31%, in calo rispetto al 2018, quando però si votava in un unico giorno, e si attestò al 38,37%. Il presidente uscente Massimiliano Fedriga è sostenuto dal centrodestra compatto, che rivendica il suo buon lavoro. Il centrodestra teme il cosiddetto “effetto Schlein” che, difatti, è attesa alla prima vera prova della sua segreteria. Il candidato Pd Massimo Moretuzzo è sostenuto anche dal M5S.

Dal Quirinale, che si è tinto di blu per la giornata della consapevolezza sull'autismo, arriva una nota di “divertito stupore – si legge – per una ricostruzione decisamente fantasiosa fatta da diversi quotidiani sugli incontri del presidente Mattarella nei giorni scorsi. Non è vero – è la secca smentita – che abbia parlato con Mario Draghi di Pnrr, né che vi sia stato analogo incontro col commissario Ue Paolo Gentiloni”.

Nel video l'intervista a Giovanni Donzelli, deputato Fratelli d'Italia