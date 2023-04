POLITICA ITALIA Elezioni Friuli Venezia Giulia, Donzelli (FdI): "Vedremo se ci sarà l'effetto Schlein" Si vota fino alle 15 ma affluenza in forte calo. Il governo lavora ad un "piano migranti"

Mentre il governo lavora al “piano migranti” per contenere l'ondata di sbarchi delle ultime settimane, coinvolgendo i Paesi europei nella loro gestione, ma anche con più intelligence e rimpatri volontari assistiti, così li chiamano, si attendono i risultati delle elezioni in Friuli Venezia Giulia: si vota fino alle 15, anche se ieri alle 19 l'affluenza era al 29,31%, in calo rispetto al 2018, quando però si votava in un unico giorno, e si attestò al 38,37%. Il presidente uscente Massimiliano Fedriga è sostenuto dal centrodestra compatto, che rivendica il suo buon lavoro. Il centrodestra teme il cosiddetto “effetto Schlein” che, difatti, è attesa alla prima vera prova della sua segreteria. Il candidato Pd Massimo Moretuzzo è sostenuto anche dal M5S.

Dal Quirinale, che si è tinto di blu per la giornata della consapevolezza sull'autismo, arriva una nota di “divertito stupore – si legge – per una ricostruzione decisamente fantasiosa fatta da diversi quotidiani sugli incontri del presidente Mattarella nei giorni scorsi. Non è vero – è la secca smentita – che abbia parlato con Mario Draghi di Pnrr, né che vi sia stato analogo incontro col commissario Ue Paolo Gentiloni”.

Nel video l'intervista a Giovanni Donzelli, deputato Fratelli d'Italia

