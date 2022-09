POLITICA Elezioni Italia: subito dopo le 23 raffica di exit poll sui principali media italiani La XIX legislatura sarà la prima con il taglio dei parlamentari

Ultime ore per votare in Italia. Subito dopo le 23 verranno diffusi gli exit poll, realizzati da diversi istituti demoscopici per i principali media italiani e dal raffronto emergeranno le tendenze rilevate. Gli scrutini reali verranno invece pubblicati sul sito “Eligendo” del Ministero degli Interni e per arrivare ad un risultato definitivo occorrerà attendere, almeno, la giornata di domani. L'affluenza del 19,21% rilevata alle 12 era in lievissimo calo, a livello nazionale, rispetto alle politiche del 2018 mentre in Emilia-Romagna si è registrata una crescita vicina all'1%, con un dato regionale del 23,46%. Anche nelle Marche, lieve crescita dell'affluenza, a mezzogiorno. Il presidente Sergio Mattarella ha votato di prima mattina a Palermo accolto da un applauso degli scrutatori e delle persone presenti. Sempre in mattinata hanno votato anche la maggior parte dei leader politici che sono in lizza nella competizione elettorale. La presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha invece fatto sapere che si recherà alle urne a ridosso della chiusura. Dopo il voto le Camere si riuniranno il 13 ottobre e la XIX legislatura sarà la prima dopo il taglio dei parlamentari: da 630 a 400 i deputati, da 315 a 200 i senatori.

