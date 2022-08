Elezioni: partiti di centrodestra alle prese con candidature e malumori, scoppia il caso Medvedev

In queste ore è il centrodestra a dover fare i conti con i malumori per le candidature. Il 22 agosto - data per la presentazione - si avvicina ma una sintesi non sarebbe ancora arrivata nonostante il vertice odierno. Problemi che stanno affrontando soprattutto Forza Italia e Lega. Al contrario di Fratelli d'Italia, favorita nei sondaggi, rischiano di avere un numero inferiore di rappresentanti, vista anche la riduzione dei parlamentari. In giornata l'azzurro Antonio Tajani ha garantito che si troverà “ il modo di far sentire ognuno parte della squadra” e la Lega ha ribadito l'intenzione di ascoltare territori e dirigenti.

Più entusiasmo, invece, in casa Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni in un video affronta i temi economici, promettendo appoggio alle piccole e medie imprese e mettendo in guardia quelle guidate da soggetti non comunitari, con la proposta di presentare una fideiussione a garanzia del pagamento delle tasse

Intanto scoppia il caso Medvedev: l'ex presidente russo entra a piedi uniti nella campagna elettorale e invita i cittadini europei a “punire” i propri governi. Critiche dal centrosinistra, con il Pd che parla di “grave fatto di ingerenza”. Proprio sul fronte Dem, il segretario Enrico Letta annuncia la candidatura a Vicenza e si prepara alle prossime settimane. “Penso che la nostra campagna elettorale debba essere in attacco”, dichiara. Carlo Calenda presenta il programma di Azione, insieme a Italia Viva. Tra gli obiettivi: Draghi premier e un rinnovato rapporto con Renzi. Ed è polemica sulla Festa dell'Unità di Bologna, in programma tra qualche giorno. Fratelli d'Italia denuncia: “Non rispetta le regole della campagna elettorale”.