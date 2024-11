17 E 18 NOVEMBRE Elezioni regionali: 122.774 gli elettori riminesi al voto, anche una nonnina di 107 anni 2 le neo elettrici che compiono 18 anni il primo giorno delle elezioni, 656 voteranno per la prima volta, 66 gli ultracentenari

Sono 2 le elettrici più giovani che, compiendo il 18esimo anno d’età proprio il 17 novembre, potranno votare per la prima volta in occasione delle prossime elezioni regionali del 17 e 18 novembre. In totale sono 656 i giovani (363 i maschi e 293 le femmine) che potranno votare per la prima volta, su un totale di 122.774 elettori (con una maggioranza di elettrici pari a 63.363, contro 59.411 elettori maschi) che domenica 17 novembre (dalle ore 07:00 alle ore 23:00) e lunedì 18 novembre (dalle 07:00 alle ore 15:00) potranno recarsi al voto per eleggere il Presidente della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna nelle 143 sezioni elettorali allestite nel comune di Rimini in 35 luoghi di riunione.

Gli elettori ultracentenari, guidati da una nonnina di ben 107 anni, sono 66, di cui 49 sono elettrici e 17 elettori. Sul sito web del Comune di Rimini è pubblicata in home page la sezione Elezioni Regionali 2024 dove si trovano tutte le informazioni utili al voto: dalle tappe verso le elezioni, le indicazioni su come si esprime il proprio voto, il fac simile delle schede, tutti i candidati appartenenti alla nostra circoscrizione elettorale, le informazioni per i disabili.

Dal Comune l’invito a controllare per tempo il possesso della tessera elettorale e l’apertura degli uffici per chiedere una nuova tessera, si consiglia inoltre di verificare per tempo il possesso dei documenti necessari per l'espressione del diritto di voto.

