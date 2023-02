Elezioni regionali: Lombardia e Lazio al centrodestra

Elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio. I dati delle proiezioni consolidano quanto emerso dal quadro degli exit poll, con i candidati del centrodestra ampiamente in testa in entrambe le regioni. "Complimenti a Francesco Rocca e Attilio Fontana per la netta vittoria di queste elezioni regionali, sicura che entrambi daranno il massimo per onorare il voto e il mandato ricevuto dai cittadini di Lazio e Lombardia. Un importante e significativo risultato che consolida la compattezza del centrodestra e rafforza il lavoro del Governo": così sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Confermato il calo dell'affluenza attorno l'41,8% (era stata del 73,35% alle precedenti omologhe quando però si votò in un solo giorno).