Elezioni Regionali, nelle Marche affluenza al 37,71%

Si sono chiuse alle 23 le urne nelle Marche e in Valle d'Aosta che devono rinnovare i consigli regionali. Per la regione valligiana, che conta poco più di 103 mila aventi diritto, la consultazione elettorale si è svolta solo nella giornata di oggi mentre le Marche (1,3 milioni di elettori) chiuderanno alle 15 di domani. L'affluenza al voto alle 23 per le elezioni regionali nelle Marche è del 37,71%.

In calo di 5 punti percentuali rispetto alla stessa rilevazione alle precedenti elezioni regionali del 2020 (42,72%). Il dato più elevato è stato registrato in provincia di Pesaro Urbino (40,07%), segue la provincia di Fermo (38,37%), poi Ancona (37,72%), Ascoli Piceno (36,26%) e infine Macerata (35,82%). Sono 499.917 gli elettori marchigiani che si sono recati alle urne.

Aperti regolarmente i seggi nella seconda e ultima giornata di votazioni per le elezioni regionali: si potrà votare fino alle ore 15 poi inizierà lo spoglio per i risultati che decreteranno la composizione nella XII legislatura del Consiglio regionale (30 consiglieri) e l'elezioni del presidente della Regione. I candidati in lizza sono sei a partire dal presidente uscente Francesco Acquaroli (centrodestra), supportato da sette liste, che cerca il bis; a sfidarlo, oltre all'europarlamentare dem, Matteo Ricci, per il centrosinistra - sette liste a sostegno -, altri quattro competitor. Si tratta di Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana Popolare), Francesco Gerardi (Forza del Popolo), Lidia Mangani (Partito comunista Italiano) e Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione). In campo ci sono 526 candidati in 16 liste in appoggio ai sei aspiranti governatori. Le Regionali nelle Marche coinvolgono 1.325.689 persone (+1,2% rispetto alla tornata del 2020) in 1.572 seggi elettorali delle Marche, di cui 14 ospedalieri.

Alle elezioni regionali in Valle d'Aosta ha votato il 62,98% degli aventi diritto (65.014 votanti su 103.223). Il dato è stato fornito dall'ufficio elettorale della regione. I seggi hanno chiuso alle 23 e oggi è previsto lo spoglio a partire dalle ore 8. Nel 2020, quando si votava su due giornate, aveva votato il 70,5%. Per l'elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale di Aosta ha votato il 57,64% (16.480 votanti su 28.590 aventi diritto). Per le comunali il comune valdostano con l'affluenza più bassa è Valgrisenche con il 90,42%, quello con l'affluenza più bassa Courmayeur con il 50,57%.







