Elezioni regionali, nelle Marche l'affluenza alle 19 è del 30,23%.

Alle ore 19, nelle Marche, l’affluenza alle elezioni regionali 2025 si è attestata al 30,23%, in calo di circa tre punti rispetto a cinque anni fa, quando era poco sotto il 33%. Nel pomeriggio la “classifica” delle province ha visto qualche cambio: in testa restano Pesaro e Urbino e Fermo. A seguire Ancona, che a mezzogiorno era ultima – complice anche la pioggia che in mattinata ha rallentato l’afflusso ai seggi – poi Ascoli Piceno e Macerata. Le urne resteranno aperte fino alle 23 di oggi e domani dalle 7 alle 15.

In contemporanea si vota anche in Valle d’Aosta, dove però la consultazione si concluderà già stasera alle 23.



