Elezioni: sabato consultazione per rinnovare il Consiglio Provinciale

Si terranno sabato le elezioni per il rinnovo dei 12 componenti del Consiglio Provinciale di Rimini. A votare saranno i sindaci e i consiglieri comunali delle 27 città comprese nel territorio provinciale riminese: al debutto gli amministratori di Montecopiolo e Sassofeltrio, alla prima consultazione elettorale dopo il distacco dalla Provincia di Pesaro-Urbino e l'ingresso in quella di Rimini. L'elezione riguarda il rinnovo del solo Consiglio, in quanto il presidente, Riziero Ranti, resta in carica per un altro anno, come prevede la legge 56 del 2014. In campo due liste: Lista Civica e Democratica e Lista Buon governo in Provincia. Le operazioni di voto si svolgeranno nella sola giornata di sabato nel seggio istituito presso la sede della Provincia di Rimini dalle 8 alle 22.