ELEZIONI Elia Rossi di nuovo in corsa: il sindaco di Montegrimano candidato alle Regionali nelle Marche Il Segretario Rossano Fabbri: "Ha già provveduto nei giorni scorsi a richiedere l’aspettativa dall’incarico di Segretario particolare"

Elia Rossi ci riprova: il sindaco di Montegrimano, che oggi ricopre anche l'incarico di Segretario particolare di Rossano Fabbri all'Industria, dopo essersi candidato alle politiche del 2022 nel collegio estero e poi alle elezioni di San Marino, oggi è in corsa alle elezioni regionali delle Marche nella provincia di Pesaro Urbino come candidato di Forza Italia. Si vota il 28 e 29 settembre.

La dichiarazione del Segretario di Stato Rossano Fabbri:

In merito alla candidatura di Elia Rossi alle prossime elezioni regionali delle Marche, si precisa che lo stesso ha già provveduto nei giorni scorsi a richiedere l’aspettativa dall’incarico di Segretario particolare presso la Segreteria di Stato per l’Industria.

Pur non essendovi alcuna incompatibilità sino all’eventuale elezione, si è ritenuto opportuno agire in tal senso, considerato che l’elezione a consigliere regionale nelle Marche determinerebbe l’incompatibilità con l’incarico di Segretario particolare oltre che con gli ulteriori incarichi rivestiti.

La candidatura che nasce nel solco dello spirito di servizio che Elia Rossi ha sempre dimostrato verso il territorio, contribuirà indubbiamente a rafforzare i già ottimi rapporti tra Italia e San Marino come dimostrato nel servizio fatto fino ad ora presso la Segretaria di Stato a servizio del Paese.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: