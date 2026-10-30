INCIDENTE AEREO Elicottero militare italiano precipita in Bosnia: quattro morti e undici feriti Il Chinook dell'Esercito era impegnato in un'attività di addestramento della missione Eufor Althea. Tra le vittime due militari e due appartenenti alla Croce Rossa. Aperta un'inchiesta sulle cause dell'incidente.

Elicottero militare italiano precipita in Bosnia: quattro morti e undici feriti.

È di quattro morti e undici feriti il bilancio dello schianto di un elicottero Chinook dell'Esercito italiano, precipitato in una zona di campagna del distretto di Brčko, in Bosnia-Erzegovina, durante un'attività di addestramento della missione europea Eufor Althea.

Le vittime sono due militari dell'Esercito, il sergente Simone Ruggia e il sergente Claudio Marchesi, e due appartenenti alla Croce Rossa, il tenente Franco Adriano Zecchillo e il sergente Laura Procacci. Nessuno degli undici feriti sarebbe in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni, il velivolo stava volando a bassa quota quando avrebbe iniziato improvvisamente ad avvitarsi su sé stesso, compiendo una spirale discendente fino all'impatto con il terreno. Immediato l'intervento dei soccorsi, con vigili del fuoco, protezione civile e militari della missione Eufor impegnati nelle operazioni di recupero.

Particolarmente complesse le attività per estrarre i corpi dalle lamiere del velivolo, rimasto distrutto nell'impatto. I feriti sono stati affidati alle cure dei sanitari locali, mentre il ministero della Difesa ha disposto l'invio di un'équipe medica per garantire loro il massimo supporto.

I due militari dell'Esercito deceduti appartenevano, secondo le prime informazioni, al Comando Aviazione dell'Esercito di Viterbo, in particolare al 1° Reggimento Antares. Si tratterebbe del pilota e dello specialista dell'aeromobile. Il Chinook sarebbe partito proprio da Viterbo nella mattinata di mercoledì, diretto in Bosnia.

Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Al momento dello schianto non risultavano condizioni meteorologiche avverse. Tra le ipotesi al vaglio figura anche quella di un possibile contatto con cavi dell'alta tensione, ma non ci sono conferme sulla dinamica. Eufor ha precisato che il velivolo stava svolgendo un «addestramento di routine» e ha annunciato un'indagine approfondita per stabilire le circostanze dell'incidente.

L'ambasciatrice italiana in Bosnia-Erzegovina, Sarah Castellani, recatasi sul posto, avrebbe riferito che lo schianto potrebbe essere avvenuto subito dopo il decollo dall'aeroporto di Brčko. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto l'elicottero effettuare diverse virate a bassa quota prima di precipitare. Il velivolo è caduto in una zona disabitata, non lontano dalle prime case del villaggio di Gorica. Una circostanza sottolineata anche dal sindaco di Brčko, Sinisa Milic, che ha evidenziato come l'impatto non abbia coinvolto le abitazioni vicine.

Profondo il cordoglio delle istituzioni italiane.

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