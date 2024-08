Elly Schlein al Pride di Rimini: "La destra ha un'ossessione per i corpi"

“Noi siamo tempesta”, è il titolo della settima edizione del Summer Pride riminese: in prima fila gli organizzatori, politici italiani e di San Marino, con Paolo Rondelli attivista Lgbtqi+, e il Segretario di Stato agli Interni Andrea Belluzzi. Gli organizzatori volevano almeno 18mila partecipanti e in effetti il colpo d'occhio è notevole. Acclamate Karma B, il duo di drag queen gemelle più famoso, che proprio a Rimini ha iniziato la carriera. La parata è terminata al Grand Hotel di Rimini: tantissimi partecipanti ed esponenti politici, a partire dalla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. La segretaria è venuta a sostenere Michele De Pascale, candidato del centrosinistra alle prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna, ma il pensiero, di Schlein e degli attivisti, va ancora alle Olimpiadi, agli attacchi scomposti contro la pugile algerina Imane Khelif.

Nel video le interviste a Andrea Belluzzi, Segretario di Stato Affari Interni; Marco Croatti, senatore Movimento 5 Stelle; Andrea Gnassi, deputato Partito Democratico; Michele De Pascale, candidato regionali Emilia-Romagna; Elly Schlein, segretaria Partito Democratico; Elvira Ariano, centro antiviolenza "Rompi il silenzio"