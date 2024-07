POLITICA ITALIA Elly Schlein al suo partito: "Preparatevi ad un'altra estate militante" Le opposizioni depositano il referendum per cancellare l'autonomia differenziata, la segretaria del Pd promette battaglia anche sul premierato

Bisognerà votare sì per abrogare l'autonomia differenziata, spiegano i partiti di opposizione che, insieme, a parte Azione di Calenda, oltre a sindacati, associazioni e società civile si sono presentati in Cassazione per depositare il referendum abrogativo. La Lega mostra tranquillità e ribatte: ma non erano le Regioni a volerla, anni fa? Il Partito Democratico riunisce subito dopo la direzione e Schlein ricorda che su temi concreti come salario minimo e sanità pubblica le opposizioni possono ritrovarsi. Un'altra battaglia sarà contro il premierato, per Schlein una “pessima riforma costituzionale”.

Nel video l'intervista a Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle, e gli interventi di Riccardo Molinari, capogruppo deputati Lega, e di Elly Schlein, segretaria Partito Democratico

