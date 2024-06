POLITICA ITALIA Elly Schlein (Partito Democratico): "Abbiamo vinto con un 6 a zero tennistico" La segretaria del Pd torna a criticare il premierato: "Se vogliamo dare più potere ai cittadini rimettiamo le preferenze nella legge elettorale"

Il giorno dopo i ballottaggi è tempo di bilanci, da parte di maggioranza e opposizione. Nelle città ha prevalso il centrosinistra, lo dice chiaramente la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che ha convocato una conferenza al Nazareno per ribadirlo. Sarebbe già un passo avanti se le destre ammettessero la sconfitta, continua, riferendosi al deputato di Fratelli d'Italia Donzelli, per il quale la vittoria era 4 a 3 per il centrodestra. E risponde anche al presidente del Senato La Russa, che sosteneva una proposta di legge per abolire i ballottaggi: “Quando si perde – dice Schlein – non si aboliscono le elezioni”. Mentre nel suo consueto video autoprodotto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni attacca quelli che definisce i “modi violenti della sinistra”, sempre Schlein ribadisce contrarietà al premierato. La Lega si ritiene soddisfatta del risultato amministrativo, e guarda alle prossime sfide regionali in Umbria e in Emilia-Romagna.

Nel video gli interventi di Elly Schlein, segretaria Partito Democratico, e l'intervista a Laura Ravetto, deputata Lega

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: