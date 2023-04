Elly Schlein presenta la nuova segreteria del Pd: "Squadra di qualità, saremo un problema per Meloni"

Elly Schlein, segretaria Partito Democratico

Si attendono novità sul Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza: il governo, per bocca del ministro per gli Affari Europei Fitto, potrebbe anche riferire alle Camere per una operazione trasparenza, anche perché l'opposizione incalza. In diretta Instagram, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein presenta la nuova segreteria, “di grande qualità – la definisce – specie se confrontata con chi oggi è al governo. Continueremo a voler essere un problema per Giorgia Meloni”, aggiunge. Non tutti mostrano di apprezzare le scelte fatte però, per il deputato Pd Gianni Cuperlo “non si è voluta riconoscere la ricchezza delle differenze espresse dagli iscritti”. Continua il ricovero in terapia intensiva al San Raffaele Silvio Berlusconi, per curare l'infezione polmonare causata da leucemia. Secondo il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, che è andato a trovarlo, “Sta meglio”. Gli sono giunti messaggi di pronta guarigione bipartisan, anche dal presidente della Repubblica.

Nel video le interviste a Matteo Richetti, deputato Azione-Italia Viva, Antonio Misiani, senatore Partito Democratico, e l'intervento di Elly Schlein, segretaria Partito Democratico