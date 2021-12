COVID-19 Ema autorizza il quinto vaccino anti-Covid: Nuvaxovid In Italia si attendono le nuove decisioni giovedì dopo la cabina di regia: tra le ipotesi, il ripristino delle mascherine all'aperto

Si parla di mascherine obbligatorie all'aperto e di diminuire la durata del Green Pass a sei mesi, ma per ora nulla di certo, anche il presidente Draghi ha detto di voler attendere gli ultimi dati mercoledì prima delle decisioni. Intanto l'agenzia europea del farmaco ha dato via libera al vaccino anti-Covid Nuvaxovid, prodotto da Novavax: si tratta di un vaccino a base di proteine, il quinto autorizzato in Europa. Moderna ha annunciato che svilupperà un vaccino specifico contro la variante Omicron.

L'incremento odierno, come sempre nel fine settimana, è calato a 16.200 casi (16.213), per una incidenza del 4,8% sui tamponi eseguiti. 375 i ricoveri ordinari in più (+21 terapie intensive), 137 i decessi. Tante le vittime anche in Emilia Romagna, ben 23, di cui uno a Rimini (un uomo di 90 anni), dove il direttore dell'Asl Romagna rileva in media tra i 600 e i 700 contagi ogni giorno in Romagna, di cui la metà proprio a Rimini (+262, 163 sintomatici). In tutta la Regione sono oltre 2.300 i nuovi positivi (2.369).

Il governo britannico valuta nuove strette, i nuovi contagi alimentati dalla variante Omicron si sono stabilizzati a quota 90mila al giorno, teatri e musei hanno già sospeso l'attività.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: