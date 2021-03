Ema da il via libera ad Astrazeneca: "Il vaccino è sicuro"

Gli aggiornamenti dall'Italia

Si è celebrata oggi la prima giornata nazionale in memoria delle vittime del covid in Italia. Il Presidente del consiglio Mario Draghi questa mattina è stato a Bergamo, città simbolo della prima ondata. Il premier ha posato una corona d'alloro sulla stele dedicata nel cimitero monumentale. "Tutta la comunità bergamasca – ha sottolineato il presidente del consiglio - ha dato prova di saper reagire, di trasformare i lutti e le difficoltà in voglia di riscatto e rigenerazione”.

Purtroppo non rallenta l'ondata pandemica nello stivale. Nelle ultime 24 ore sono stati quasi 25.000 i contagi e 423 le vittime. 353.737 i tamponi eseguiti in leggero calo rispetto ieri. Cresce il tasso di positività di quasi un punto percentuale e si attesta al 7%. Sono 3.333 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 16 più di ieri nel saldo tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 249, 15.976 le guarigioni.









L'Ema intanto nel pomeriggio si è pronunciata su Astrazeneca: "Il vaccino è sicuro, efficace ed i benefici sono superiori ai rischi. Escludiamo relazioni con eventi di trombosi". "Sono stati riportati 25 casi tromboembolici rari su 20 milioni di vaccinati" ha spiegato la presidente della commissione di sicurezza Sabine Strauss.

In Emilia Romagna sono 2.531 i nuovi positivi su oltre 37.700 tamponi. Purtroppo si sono registrati anche 65 decessi di cui sei nel riminese. Quattro in più i pazienti in terapia intensiva. Rimini resta una della aree più colpite in regione con 285 nuovi casi.