Ema rassicura su AstraZeneca, Draghi: "Pronti a ripartire". In Europa oltre 900mila vittime per Covid.

Ema rassicura su AstraZeneca e l'Italia e la Francia sono pronte a far ripartire speditamente le somministrazioni del vaccino. Domani il responso ufficiale dell'agenzia europea del farmaco ma gli esperti sono già convinti che AstraZeneca non c'entri con le morti sospette e che comunque i benefici superino i rischi, che riguardano, in minima percentuale, tutti i vaccini. Draghi e Macron condividono l'auspicio di una pronta ripresa delle somministrazioni. Il premier francese Castex lo chiederà per sè appena tolta la sospensione. Intanto, la Commissione Ue e Pfizer si accordano per un anticipo di 10 milioni di dosi nel secondo trimestre. Sono circa 200 mila gli italiani che hanno saltato la prima somministrazione del vaccino a causa della sospensione di Astrazeneca ma se rientrerà l'impatto "sarà riassorbito nell'arco di un paio di settimane".

Intanto in Italia sono 20.396 i contagiati nella giornata di ieri e il numero delle vittime sale a 502. Cala al 5,5% l'indice di positività, mentre il Viminale raccomanda più controlli sugli assembramenti e le violazioni alle misure anti pandemia. L'Istituto superiore di sanità diffonde nuove raccomandazioni per arginare le varianti: due metri di distanza senza mascherina, quarantena anche per i vaccinati in caso di contatti stretti con positivi, una dose di vaccino anche a chi ha avuto il Covid a 3-6 mesi dall'infezione.

Le vittime del Covid in Europa hanno superato le 900 mila, circa un terzo del totale mondiale, salito a 2 milioni e 660.000. E se Stati Uniti, Brasile, Messico e India guidano la triste classifica dei decessi per Covid, i primi due Paesi europei a piangere i propri morti sono il Regno Unito (126 mila) e l'Italia (oltre 103 mila), da lunedì scorso soggetta quasi totalmente a nuove restrizioni. Si parla già di terza ondata e Francia e Germania tornano a valutare misure di contenimento. Angela Merkel oggi vede i presidenti dei Lander, Macron, si consulterà con il Consiglio scientifico. Non si fermano le morti in Brasile che battono il nuovo record di 2.340 in un giorno.

