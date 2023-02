POLITICA Emanuela Orlandi: governo prende tempo su ddl per Bicamerale

Il governo frena la proposta di legge per l'istituzione della Bicamerale di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Oggi la Commissione Affari costituzionali, ha rinviato il voto su richiesta del sottosegretario all'interno Nicola Molteni, che ha chiesto a nome del governo il rinvio "per approfondimenti". Il provvedimento è atteso in Aula a marzo.

