Emergency, “Per un 2022 di pace, non di guerra” È il messaggio e l'augurio che Emergency lancia attraverso una campagna di comunicazione, insieme a Ogilvy

Affissioni che ritraggono vittime di guerra accompagnate da messaggi pace e questo video. è la storia di una madre costretta alla scelta più difficile per dare un futuro migliore a sua figlia, in un Paese colpito dalla guerra. Una giornata che si avvia come tutte le altre, nel prepararsi insieme per andare a scuola; ma un finale doloroso, per quanto spesso obbligato, nella separazione dagli affetti più cari.

In soli 2 minuti, c'è la narrazione di una storia universale, e da questo video il presidente di Emergency, Rossella Miccio parte per evocare l'attualità più recente - le immagini delle famiglie afghane che portano i propri figli all'aeroporto di Kabul, pronti a lasciare un Paese dai diritti negati; per ricordare che le vittime dei conflitti sono sempre e soprattutto civili, donne e bambini; per chiedere che in questo 2022 non ci si dimentichi dei nuovi conflitti in corso e si lavori per la pace.

Da Emergency i numeri del fenomeno, ripresi dall'Agenzia Onu per i Rifugiati (UNHCR): nel 2020 oltre 82milioni e 400mila persone hanno dovuto lasciare la casa e la propria famiglia a causa di guerre, persecuzione, violenza o violazione dei diritti umani. E il ricordo del fondatore, Gino Strada quando diceva che “la guerra deve essere considerata come un problema da risolvere; non come un destino da accettare”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: