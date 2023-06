Emergenza alluvione, il tavolo di confronto tra enti locali e Palazzo Chigi diventa permanente

Nel video le interviste a Michele De Pascale, sindaco di Ravenna; Enzo Lattuca, sindaco di Cesena; Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini; Daniela Santanché, ministra del Turismo; Stefano Bonaccini, presidente Emilia-Romagna

Governo al gran completo, presidente del Consiglio Meloni in testa, per il primo incontro istituzionale tra sindaci e presidenti di provincia delle zone emiliano romagnole, toscane e marchigiane colpite dall'alluvione, guidate da Stefano Bonaccini. Consegnato un documento dettagliato con richieste precise. C'è un altro nodo molto importante da sciogliere oltre a quello dei fondi stanziati, ed è la nomina del commissario per la ricostruzione, a tal proposito i sindaci hanno idee piuttosto chiare. Di commissario però non si è parlato, si prende tempo, evidentemente in maggioranza manca ancora un accordo. Anche sulla polemica per cui il primo decreto non conterrebbe gli oltre 2 miliardi annunciati dal governo, ma mezzo miliardo in meno, non ci si sofferma troppo.

Nel video le interviste a Michele De Pascale, sindaco di Ravenna; Enzo Lattuca, sindaco di Cesena; Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini; Daniela Santanché, ministra del Turismo; Stefano Bonaccini, presidente Emilia-Romagna