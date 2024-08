POLITICO ITALIA Emergenza carceri, maratona in Senato per il decreto legge Per l'opposizione è un "provvedimento vuoto". Serie di visite negli istituti penitenziari da parte dei rappresentanti istituzionali di Forza Italia

Mentre alla Camera seduta fiume nelle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia che hanno lavorato tutta la notte per chiudere l'esame del disegno di legge sicurezza, e si procede a oltranza, in Senato è approdato il decreto legge carceri. Il primo via libera è arrivato coi soli voti della maggioranza, perché l'obiettivo è chiudere la partita, anche alla Camera, prima della pausa estiva. Per le opposizioni si tratta di un decreto vuoto. Forza Italia ha invece posto, tra le sue priorità, proprio l'emergenza carceri. Il segretario nazionale Tajani ha visitato il carcere di Paliano, Frosinone, primo appuntamento di “Estate in carcere”, serie di visite negli istituti di pena in tutta Italia da parte di parlamentari, eurodeputati, consiglieri regionali, per confrontarsi con dirigenti, operatori, agenti di polizia penitenziaria.

Nel video le interviste a Riccardo Magi, segretario Più Europa, e a Antonio Tajani, segretario nazionale Forza Italia

