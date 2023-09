AFFITTI Emergenza casa: a Rimini patto da 30 milioni per aumentare gli alloggi Il sindaco: “Vogliamo convincere i proprietari che affittare può essere conveniente”

Oltre 30 milioni di euro per dare un tetto a chi non ce l'ha. È l'obiettivo di 'CASA RIMINI', nuovo patto di Comunità per le Politiche abitative della città, nato per ampliare l'offerta di alloggi in locazione a canoni calmierati. La proposta agisce su più livelli e conta su un pacchetto straordinario di risorse per affrontare l'emergenza di poche case in affitto a prezzi proibitivi. Tra le misure: incentivi ai proprietari che decidono di affittare a lungo termine, nuovi alloggi di edilizia sociale e riconversione delle strutture ricettive oggi chiuse. A regime si passerebbe dalla disponibilità di quasi 2 mila alloggi a 2.700. “Il tema casa è diventato scottante a livello mondiale”, afferma il sindaco Jamil Sadegholvaad, con il problema alloggi che si accentua nelle località turistiche, dove i proprietari preferiscono affitti estivi. La grande sfida è farli sentire più tutelati: “Vogliamo convincerli – dice il sindaco - che affittare può essere conveniente”.

Nel servizio l'intervista all'assessore alla Protezione sociale Kristian Gianfreda

