Emergenza Covid, nuove riunioni: alcune Regioni ora rischiano di divenire "zona rossa"

In Italia si attendono le nuove riunioni della cabina di regia per l'emergenza Covid e, a seguire, del Comitato tecnico scientifico, al termine delle quali alcune Regioni, oggi definite “gialle”, potrebbero cambiare status: Campania, Veneto e Toscana rischiano di diventare zona rossa, dopo un fine settimana in cui si sono registrati svariati affollamenti per le strade dello shopping e sui lungomare, complici le temperature miti.





L'Alto Adige intanto ha giocato d'anticipo e si è già autoproclamata zona rossa. L'Ordine dei medici italiano ha chiesto invece un lockdown totale alla luce dei nuovi dati su ricoveri e terapie intensive, queste ultime ieri ad oltre 2.700. Molte le strutture sanitarie in sofferenza, il consulente del ministero della Salute Walter Ricciardi parla di “tragedia nazionale annunciata: ci vuole una catena di comando unica – conclude – e dobbiamo prendere decisioni rapide”.