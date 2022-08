VERSO IL VOTO Emergenza energetica: Salvini propone un “armistizio” su luce e gas, ma senza fermare la campagna elettorale

Con il perdurare del conflitto in Ucraina si aggrava la crisi energetica, al centro del dibattito politico italiano in vista del voto. Il leader della Lega Salvini ha proposto oggi un “armistizio” su luce e gas, ma senza fermare la campagna elettorale – ha aggiunto - “come chiede Calenda”; “vediamoci domani”, ha dichiarato quest'ultimo. Mentre Giorgia Meloni, è tornata a parlare della necessità di un blocco navale, per fermare le “partenze illegali” verso l'Italia e le “morti in mare”. Da Di Maio un attacco al centrodestra: “il trio sfascia conti – ha detto - metterà a rischio i risparmi, isolerà l'Italia in Europa e farà saltare i fondi del Pnrr".

