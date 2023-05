Emergenza idrica, stanziati i primi 100 milioni di euro per 5 Regioni

Nel video le interviste a Manlio Messina, deputato Fratelli d'Italia, e a Maurizio Lupi, deputato Noi Moderati

Oltre 100 milioni di euro stanziati per finanziare interventi urgenti in cinque regioni italiane, tra cui l'Emilia Romagna, e far fronte all'emergenza siccità. Lo ha annunciato il ministero delle Infrastrutture, Matteo Salvini ha presieduto la prima cabina di regia per la crisi idrica: presenti anche i ministri Lollobrigida e Calderoli, e il nuovo commissario straordinario Nicola Dell'Acqua. Data priorità ai progetti di dissalatori di acqua marina, come strumento di transizione, come già studiato a Genova, dove si unirà l'acqua dei depuratori a quella del mare, per poi trasportare nel nord Italia l'acqua desalinizzata. Intanto fonti di Palazzo Chigi puntualizzano che “l'Italia non intende usare i fondi del Pnrr per produrre armi, anche se è favorevole ad uso flessibile dei soldi europei”. Altra priorità è la riforma fiscale. Ma ci sono anche le riforme istituzionali, che la presidente Meloni aveva detto di voler assolutamente portare a compimento: ed ecco, dunque, fissato un calendario di incontri con le opposizioni per martedì 9 maggio, alla Camera dei Deputati. Saranno ricevuti per primi i componenti di +Europa, e a seguire le altre opposizioni, per finire alle 18.30 col Partito Democratico: sarà il primo, vero faccia a faccia tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein.

