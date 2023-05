POLITICA ITALIA Emergenza idrica, stanziati i primi 100 milioni di euro per 5 Regioni Prima riunione della cabina di regia per la crisi siccità; martedì primo vero confronto tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein sulle riforme istituzionali

Oltre 100 milioni di euro stanziati per finanziare interventi urgenti in cinque regioni italiane, tra cui l'Emilia Romagna, e far fronte all'emergenza siccità. Lo ha annunciato il ministero delle Infrastrutture, Matteo Salvini ha presieduto la prima cabina di regia per la crisi idrica: presenti anche i ministri Lollobrigida e Calderoli, e il nuovo commissario straordinario Nicola Dell'Acqua. Data priorità ai progetti di dissalatori di acqua marina, come strumento di transizione, come già studiato a Genova, dove si unirà l'acqua dei depuratori a quella del mare, per poi trasportare nel nord Italia l'acqua desalinizzata. Intanto fonti di Palazzo Chigi puntualizzano che “l'Italia non intende usare i fondi del Pnrr per produrre armi, anche se è favorevole ad uso flessibile dei soldi europei”. Altra priorità è la riforma fiscale. Ma ci sono anche le riforme istituzionali, che la presidente Meloni aveva detto di voler assolutamente portare a compimento: ed ecco, dunque, fissato un calendario di incontri con le opposizioni per martedì 9 maggio, alla Camera dei Deputati. Saranno ricevuti per primi i componenti di +Europa, e a seguire le altre opposizioni, per finire alle 18.30 col Partito Democratico: sarà il primo, vero faccia a faccia tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein.

Nel video le interviste a Manlio Messina, deputato Fratelli d'Italia, e a Maurizio Lupi, deputato Noi Moderati

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: