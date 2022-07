Emergenza incendi in Italia e a San Marino

Il capo della Protezione Civile di San Marino, Pietro Falcioni, ha detto in un'intervista che quest'anno è stata inaugurata una sezione Volontari per l'avvistamento di incendi boschivi. I gruppi operano con una postazione fissa sulla Prima Torre e una postazione mobile che pattuglia le zone rurali del territorio.

Intanto, gli incendi nel Carso italiano si sono estesi oltre il confine, in Slovenia. In Versilia la situazione è sotto controllo al 70%, fa sapere la regione. Il fuoco, però, continua ad avanzare. La Coldiretti lancia l'allarme: ci vorranno 15 anni per ricostruire il patrimonio boschivo, con enormi danni all'ambiente, all'economia e al turismo. Ogni rogo costa agli italiani oltre 10 mila euro a ettaro.

Anche il resto d'Europa è in fiamme: a Londra, dice il sindaco della città, i pompieri non sono mai stati così impegnati dai tempi della seconda guerra mondiale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: