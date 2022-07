CALDO RECORD Emergenza incendi: rogo in Maremma, spento quello alla pineta Ramazzotti a Ravenna La morsa del caldo prosegue anche nei prossimi giorni

Emergenza incendi: rogo in Maremma, spento quello alla pineta Ramazzotti a Ravenna.

L'ondata di caldo che assedia l'Italia continuerà ad insistere su quasi tutto il territorio anche per i prossimi giorni. Temperature estreme mentre resta alta anche l'emergenza incendi: ancora riprese di focolai nella notte a Cinigiano (Grosseto), in Maremma, dove ieri pomeriggio è scoppiato un grosso incendio. Sono in corso di svolgimento le operazioni di spegnimento da parte dei mezzi aerei con un Canadair della flotta aerea dei vigili del fuoco e di elicotteri Aib della Regione Toscana. I vigili del fuoco sono disposti a presidi delle infrastrutture sulle zone interessate dai fronti attivi e in bonifica nelle altre zone. In atto le operazioni di bonifica delle aree interessate dall’incendio che all’alba di domenica ha coinvolto la pineta Ramazzotti: 30 Vigili del fuoco, giunti in rinforzo anche dai comandi di Rimini e Forlì, al lavoro con 15 automezzi e l’elicottero del reparto volo di Bologna.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: