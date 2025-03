Emergenze meteo, altri 28 milioni di euro per l'Emilia-Romagna

Nel Consiglio dei ministri lampo convocato questa mattina, su proposta del ministro per la Protezione civile Musumeci, sono stati destinati altri 28 milioni di euro al fondo per le emergenze nazionali, dopo gli eccezionali eventi meteorologici dell'Emilia-Romagna, in particolare nelle province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia del giugno 2024.

Altro tema che interessa la stessa Regione, la nuova consultazione tra il ministro Salvini e i balneari sul decreto indennizzi ai concessionari uscenti. Si deve valutare il valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, l'equa remunerazione sugli investimenti dell'ultimo quinquennio e l'aggiornamento dell'entità degli importi unitari dei canoni.

Impegnata nel consiglio europeo, la presidente del Consiglio ha riferito alcune delle conclusioni adottate. Si è parlato anche del nuovo regolamento rimpatri, argomento caro all'Italia. Nonostante la contrarietà dell'Ungheria e le riserve dell'Italia però, i 27 capi di Stato e di governo daranno formalmente l'input a procedere sui pilastri del pacchetto che comprende anche il famigerato piano di riarmo, dunque dallo stop al patto di stabilità per le spese sulla difesa, allo strumento Safe, per richiedere 150 miliardi di prestiti. La Lega aveva detto di non aver dato alcun mandato a Meloni di firmare, ciononostante l'Italia è della partita, vedremo se e con quali conseguenze.

Nel video l'intervista a Giorgia Meloni, presidente del Consiglio