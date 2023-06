EMILIA-ROMAGNA Emessa allerta meteo gialla per venerdì 23 giugno

Emessa allerta meteo gialla per venerdì 23 giugno.

Per venerdì 23 giugno sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-orientale ed in particolare lungo la fascia costiera in serata. Lo riferisce l'Arpae in una nota.

