AGGIORNAMENTO Emilia-Romagna: 342 nuovi positivi su oltre 13mila tamponi, +26 casi nel Riminese

Emilia-Romagna: 342 nuovi positivi su oltre 13mila tamponi, +26 casi nel Riminese.

Sono 341 i nuovi casi di Coronavirus riscontrati in Emilia-Romagna sui 13.344 tamponi effettuati. Dei nuovi positivi, 158 non presentano sintomi e sono stati individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 48,9 anni. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Per quanto riguarda la situazione nelle province, i numeri più elevati si registrano in quelle di Bologna (69), Modena (61), Parma (58), Reggio Emilia (34), Ferrara (30), a Forlì (27), Rimini (26), Ravenna (14) e Piacenza (14). Dei 26 nuovi casi nel Riminese, 8 sono casi sporadici, in seguito a manifestazione dei sintomi; 16 per contatto con casi certi, per la maggior parte in ambito familiare; 2, infine, sono emersi da screening professionali.

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, - precisa la Regione - a oggi sono 6.876 (203 in più di quelli registrati ieri). Purtroppo, si registrano due nuovi decessi, uno in provincia di Bologna (un uomo di 82 anni) e uno in quella di Ferrara (un uomo di 79 anni). Il numero totale sale dunque a 4.498.

Oltre il 95% dei casi sono asintomatici o presentano sintomi lievi e non richiedono cure ospedaliere. Sono 31 i pazienti in terapia intensiva (+6 rispetto a ieri) e 323 (+39) quelli ricoverati negli altri reparti Covid.



I più letti della settimana: