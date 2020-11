FINANZIAMENTO Emilia-Romagna: 4 milioni di euro per la riqualificazione dei centri storici

Dalla Regione Emilia-Romagna quattro milioni di euro per 36 progetti che puntano a valorizzare e promuovere le attività commerciali nei centri storici delle città, con adeguati arredi urbani e aree ad hoc più funzionali e attrattive. È l'esito del bando per la riqualificazione delle imprese minori della rete distributiva sul triennio 2020-2022. I finanziamenti sono concessi al 72% delle spese ammissibili per i progetti di promozione e marketing del territorio presentati dagli enti locali e al 68% circa delle spese, per un importo massimo di 200mila euro, per i progetti di valorizzazione e riqualificazione di aree commerciali e mercatali presentati dai Comuni. Fra i progetti approvati c'è anche quello che riguarda il centro storico di Rimini, a cui giungerà un finanziamento di 272mila euro.

