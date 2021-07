Emilia-Romagna: 4 milioni di vaccini somministrati in regione

"In questi minuti superiamo il milione e mezzo di vaccinati definitivi e i quattro milioni di dosi somministrate" dall'inizio della campagna. Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, a Rainews24. "Se le dosi arriveranno, come ci auguriamo, entro fine estate saranno vaccinati definitivamente tutti gli emiliano-romagnoli che lo vorranno e che non sono pochi. C'è già un altro milione di persone, compreso il sottoscritto, che ha fatto la prima dose e ha in agenda la seconda".



Il generale Figliuolo e la struttura commissariale "stanno facendo un lavoro straordinario", ha aggiunto. Sulla fornitura di dosi di vaccino "lui stesso nella stessa intervista" al Corriere della Sera "ammette che c'è un po' di taglio, rispetto alla fornitura, e questo costringerà a qualche rinvio per qualcuno che doveva ricevere la prima dose", ha aggiunto a Rainews24. "Ci auguriamo che tutto possa essere compensato, come lo stesso generale dice e lavoriamo, invece che polemizzare, per fare tutti insieme un grande lavoro come l'Italia sta facendo"