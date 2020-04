COVID-19 Emilia-Romagna: 409 i nuovi casi positivi, mentre continuano a crescere le guarigioni Nelle Marche conforta il calo dei pazienti in terapia intensiva

Sembra ormai che nel Riminese – fino a qualche tempo fa uno dei territori più colpiti dall'epidemia -, la fase della crisi acuta sia ormai alle spalle; anche se sarebbe un errore fatale abbassare la guardia. 12, da ieri, in Provincia, i nuovi casi di positività; mentre si conta un altro decesso. In totale, in Regione, sono 409 i nuovi contagiati; e Reggio Emilia è attualmente la Provincia più colpita. 18.234, invece, il numero complessivo degli infettati in Emilia-Romagna. Nei dati snocciolati dal Commissario ad acta Sergio Venturi anche quello positivo delle guarigioni, che continuano a salire, raggiungendo quota 2.890. Tutto ciò mentre prosegue il piano di rafforzamento dei posti letto messo a punto in tutta la Regione. Nelle vicine Marche, intanto, è incoraggiante il calo dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: che passano da 139 a 133. I contagiati sono attualmente 4859; 149, da ieri, i nuovi casi. Mentre i decessi sono complessivamente 652. 2.001, infine, i positivi in Provincia di Pesaro-Urbino.



