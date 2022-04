COVID Emilia-Romagna: 5.190 nuovi casi, stabili i ricoveri in ospedale

Sono 5.190 - 1.386.761 dall'inizio dell'epidemia - i nuovi casi di positività al Coronavirus, registrati in Emilia-Romagna nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 16.293 tamponi eseguiti. Stabile il dato dei ricoveri: sono 36, uno in meno rispetto a ieri, i pazienti ospitati in terapia intensiva mentre resta invariato a quota 1.422 il numero di quelli ospitati negli altri reparti Covid. I malati effettivi sono 59.325: le persone in isolamento a casa sono il 97,5% del totale. I cittadini complessivamente guariti sono 1.310.896 - 4.588 in più rispetto a ieri - mentre si registrano altri 8 decessi tra cui quello di una donna di 65 anni in provincia di Rimini. In totale, dall'inizio dell'epidemia morti in regione sono stati 16.540.

