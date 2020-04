Emilia-Romagna: 51 nuovi decessi (2 a Rimini), 145 i guariti

Sono 20.440 i casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, 342 in più rispetto a ieri. Questi gli ultimi dati relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Sono 331 le persone ricoverate in terapia intensiva: 4 in meno di ieri. E si registrano 51 nuovi decessi.

Continuano a salire le guarigioni, che raggiungono quota 4.007 (145 in più rispetto a ieri), delle quali 1.923 riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione; 2.084 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

I nuovi decessi - arrivati complessivamente in Emilia-Romagna a 2.615 - riguardano 8 residenti nella provincia di Piacenza, 6 in quella di Parma, 6 in quella di Reggio Emilia, 8 in quella di Modena, 13 in quella di Bologna, (nessuno nell’imolese), 1 in quella di Ferrara, 5 nella provincia di Forlì-Cesena (1 nel forlivese e 4 nel cesenate), 2 in quella di Rimini, 2 in provincia di Ravenna.